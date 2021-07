Matteo Berrettini nella storia. Il tennista romano vince 6-3 5-7 7-5 6-3 col canadese Felix Auger Aliassime a Wimbledon nei quarti di finale e vola in semifinale. Un tennista Italiano torna in semifinale nel prestigioso torneo londinese sull’erba 61 anni dopo Pietrangeli. Una grande impresa per Berrettini che mai era arrivato così in alto a Wimbledon.