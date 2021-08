I positivi delle altre regioni sono: 26 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto e 4 casi appartengono a residenti fuori regione. Aumentano i numero dei guariti rispetto arrivati a 94 rispetto all'ultima rilevazione così come il numero dei ricoveri (uno in più) per un totale di 109 pazienti.

- Ancora alto il numero dei positivi in Puglia che su oltre 13 mila test effettuati, sono emersi 241 positivi. 'Maglia nera' dei contagi è la provincia di Bari con 70 positivi, in cui è stato registrato il decesso.