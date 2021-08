A Grottaglie l''Oltrelirica Music Festival': il 19 e 20 agosto appuntamenti al Castello Episcopio

GROTTAGLIE (TA) – Sarà un agosto scoppiettante quello a Grottaglie. Quattro gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Si inizia il 19 e 20 agosto alle 20.30 con l’Oltrelirica Music Festival alla sua quarta edizione con una serie di concerti pensati per la bellissima cornice del Castello Episcopio di Grottaglie che ha accolto l'idea del grande Festival operistico per la Puglia. La rassegna si apre il 19 agosto con “Oltrelirica&friends” una festa-concerto per il quarto compleanno del Festival con molti degli amici che sono stati presenti sul palcoscenico delle Cave di Fantiano o che incontrati durante la crescita del progetto. Ad esibirsi i soprani Angela Cuoccio e Angela Lomurno; il mezzosoprano Valentina Patella; i tenori Angelo Mastrandrea, Federico Buttazzo e Gianni Leccese; il basso Alessandro Arena. Pianoforte solista: Nunzio Dello Iacovo e Alessandra Corbelli; Pianoforte Accompagnatore: Emanuele Petruzzella. In programma le più belle arie d'opera, brani pianistici, canzoni per una serata ricca di ospiti, di aneddoti, all'insegna dell'amicizia e dello stare insieme con un cast tutto pugliese.Il 20 agosto sarà la volta de “Il pianoforte di Ekland Hasa” Featuring Redi Hasa. Protagonisti di un altro concerto speciale di Oltre Lirica 2021 i due fratelli Hasa. Redi al violoncello solista ed Ekland al pianoforte solista, daranno vita con la loro musica al recital intitolato “Tempistiche irregolari”. I due musicisti albanesi condurranno il pubblico in un linguaggio musicale insolito e sorprendente, tra improvvisazioni e giochi virtuosistici che faranno da ponte ideale tra la tradizione Balkan e quella del Salento. Un'occasione per vivere la magia e il talento di due fratelli che hanno votato la loro vita alla musica.Biglietto € 2,00