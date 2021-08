Al via 'AMOLADANZA', Mola di Bari si trasforma nella capitale della danza

MOLA DI BARI (BA) - La grande danza contemporanea protagonista a Mola di Bari. Dal 1 al 5 settembre la città pugliese ospiterà il Festival AMOLADANZA in due luoghi storici: Palazzo Roberti e il Chiostro di Santa Chiara.Una formula innovativa che unisce formazione e spettacolo grazie alla presenza di danzatori, coreografi e Compagnie di danza di fama internazionale.La prima edizione di AMOLADANZA è promossa da Con.Cor.D.A. Consorzio Coreografi Danza d’autore diretto da Marcello Valassina e realizzata con il patrocinio del Comune di Mola di Bari e la direzione organizzativa di Grazia Rapisarda - Asd La Petite Etoile in collaborazione con CO.N.D.A.S. (Comitato nazionale danza arte spettacolo) e RadioDanza.it.Sarà la Compagnia torinese Egri Bianco ad aprire il festival con lo spettacolo “Dance, dance, dance” che andrà in scena mercoledì 1 settembre al Chiostro di Santa Chiaro. Lo spettacolo si compone di tre balletti ideati da Raphael Bianco: Sacred Dance, Secret Dance e Simply Dance che indagano l’origine sacrale della danza, il suo aspetto seduttivo attraverso e il suo aspetto ludico. Giovedì 2 settembre c’è grande attesa per lo spettacolo del Balletto Teatro di Torino “Kiss me hard before you go”. La coreografia di Jose Reches è un duetto fluido e dinamico in cui i corpi dei danzatori viaggiano dentro ad una riflessione esistenziale su cosa ci tiene attaccati alla vita. Venerdì 3 settembre va in scena l’ultima produzione della Compagnia Francesca Selva “Niente che sia oro resta”, una vibrante riflessione sulla fugacità e sulla fragilità dell’esistenza umana, liberamente ispirata al romanzo “The Outsiders. I ragazzi della 56ª strada” di Susan Eloise Hinton. Sabato 4 settembre tocca ad E.sperimenti Dance Company con “Bodies” uno spettacolo in quadri tratti dal meglio delle produzioni firmate da Federica Galimberti con la collaborazione di Mattia de Virgiliis e Francesco Di Luzio. Un percorso di emozioni e di energia. Gran finale del festival domenica 5 settembre con lo spettacolo: “La grande voyage del divino Dante” di Oplas sulle coreografie di Luca Bruni a cui seguirà “Voltati” di Lucio Nuzzolese special guest della serata. La Compagnia Oplas omaggia Dante a settecento anni dalla sua nascita, chiedendosi cosa celebriamo davvero: il sommo poeta, l’opera letterari, o forse il messaggio nascosto tra le righe della Divina Commedia? Come per Dante, la ricerca di Oplas si concentra sull’essere umano che si perde costantemente, per poi “ritrovarsi” e migliorarsi. Ultimo spettacolo in scena è “Voltati” di Lucio Nuzzolese, una coreografia che prende vita con la precisa intenzione di riscrittura del mito di Orfeo ed Euridice. Perché Orfeo si volta? È un sacrificio inevitabile quello di Euridice? Chi, tra i due personaggi del mito, "muore"? “Voltati” è un richiamo, è una necessità, è un imperativo che ognuno di noi non può negligere.Ma AMOLADANZA è molto più di un festival, è un’occasione di incontri e di crescita per i giovani danzatori grazie alla presenza di nomi di richiamo che fanno scuola. Fabrizio Mainini, Steve La Chance, Piero Martelletta, Alexandre Stepkine, Francesca Selva, Veronica Grasso, Simonetta Travagliati, Olti Shaqiri, Valerio Moro e Mauro Paccariè saranno i protagonisti dell’attesissimo ciclo di workshop che si terrà a Palazzo Roberti durante i giorni del festival. Una preziosa occasione di formazione rivolta ai giovani danzatori che potranno anche partecipare al Concorso che si svolgerà il 4 settembre al Chiostro di Santa Chiara prima in apertura di serata. Il vincitore sarà proclamato dalla giuria composta da: Steve La Chance, Alexandre Stepkine, Francesca Selva, Veronica Grasso e Mauro Paccariè. (per ciascuno dei quali è prevista una quota unica di partecipazione di 50 euro. Info 3470539980 festivalamoladanza@gmail.com). Nello stesso periodo è possibile partecipare anche al ciclo di masterclass della speciale sessione “Danza in Compagnia” che si terrà nel Chiostro di Santa Chiara. Qui i ragazzi faranno l’esperienza unica di assistere alle sedute di prova e di riscaldamento delle Compagnie ospiti del festival, imparando direttamente sul campo a perfezionare stili e passi.Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21,00.Intero 10,00€Ridotto 5,00€ (Under 10 e over 60)Gratuito fino 6 anni e disabiliPrenotazione obbligatoria – Green Pass333 3765469 - festivalamoladanza@gmail.com