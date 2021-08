Auto travolge monopattino: grave bimbo di 10 anni

Grave incidente stradale a Tuturano, in provincia di Brindisi, dove una Fiat 500L, guidata da un 23enne, ha travolto un bambino di 10 anni a bordo del suo monopattino. L'incidente è avvenuto in Via Vespucci con una dinamica ancora da ricostruire da parte della Polizia locale, ma dalle prime informazioni il giovane sarebbe risultato negativo all'alcol test.Le condizioni del bambino sono risultate subito gravi con la corsa in ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. Al momento è ricoverato al reparto di Pediatria in prognosi riservata.