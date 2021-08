Campagna vaccinale, Di Gregorio (Pd): "A Taranto dedizione e professionalità del personale impegnato"

BARI - “La campagna vaccinale continua anche in questi giorni gran caldo. Medici, infermieri, ausiliari, volontari, svolgono incessantemente il proprio lavoro con dedizione e professionalità” Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd).“Va dato atto – aggiunge – che le vaccinazioni proseguono in condizioni meteo-climatiche proibitive tanto per i cittadini, quanto per gli operatori. Le elevate temperature rendono tutto più difficile. Per questo dico bravi ai cittadini che vanno a vaccinarsi e rivolgo un ringraziamento a tutti gli operatori che assicurano il regolare svolgimento della campagna”.“Negli hub di Taranto e della provincia ionica si effettuano migliaia di inoculazioni al giorno – prosegue Di Gregorio – e dietro questo servizio c’è un’organizzazione complessa che va messa a punto e adeguata di volta in volta alle diverse esigenze. Una macchina non facile da gestire e da far funzionare. In provincia di Taranto, questo lavoro viene svolto dal dott. Michele Conversano, la cui indiscussa professionalità è stata riconosciuta anche in ambito nazionale. Ma sono tante le persone impegnate a garantire il regolare svolgimento della campagna vaccinale. Ricordo, a tal proposito, la dottoressa Tatiana Battista e poi i medici, il personale amministrativo, gli infermieri, gli ausiliari, i volontari. E’ un lavoro silenzioso, senza clamore. Ma è un lavoro prezioso, tutti dovremmo tenerlo presente prima di inseguire il clamore e la visibilità ad ogni costo”.