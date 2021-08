ROMA - Sono 7.260 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 55 i decessi. Un dato simile a quello di ieri, quando si registrarono 7.162 positivi, ma con meno decessi (55 contro 69). Continua a salire il tasso di positività passato dal 3,1% al 3,5%.Sale il numero di pazienti in terapia intensiva: sono 460 (18 in più di ieri), con 40 nuovi ingressi. Aumentano i ricoveri: sono 3.267 (68 in più rispetto a ieri). L'incremento maggiore su base regionale è quello registrato in Sicilia, con 1.377 nuovi casi e 87 pazienti in terapia intensiva.