Gran finale per 'Mille di queste Notti'

Quando Eduardo diceva “Ha da passà ‘a nuttata” dentro questa frase c’era un mondo intero.

Un concerto all’alba vuol dire darsi appuntamento per assistere a questo evento quotidiano eppure sempre straordinario: immaginiamo un saluto al sole in musica guardando al mare, tra pastorali e improvvisazioni contemporanee. Un violino, un violoncello e delle percussioni ci accompagneranno in questo risveglio della vita sempre uguale e sempre nuovo, fino a che il sole non si mostrerà all’orizzonte e ci scalderà il viso.



Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19; per accedere agli eventi sarà necessario essere muniti di green pass.



“Mille di queste notti” è un progetto ideato da Bottega degli Apocrifi (socio del Distretto Puglia Creativa), con la Direzione artistica di Cosimo Severo e Stefania Marrone. La partecipazione di Bottega degli Apocrifi e Mottola solutions alla rassegna è resa possibile grazie al Progetto TeatroAgorà sostenuto da Regione Puglia tramite l’Avviso CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA”.

È questo il rito collettivo che conclude la rassegna “Mille di queste notti”… “perché la notte più lunga termina sempre con l’alba più bella”, sostengono gli Apocrifi.La Ridiculosa commedia: biglietto unico-8 euro | biglietto cumulativo-6 euro (riduzione valida per gruppi di almeno 8 persone che acquistano il biglietto per lo stesso spettacolo o per singoli che acquistano il biglietto per 5 spettacoli) | speciale under 19-5 euro.Concerto all’alba: ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.Teatro Comunale “Lucio Dalla” via della Croce, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, tel. 0884.532829 – 335.244843, email bottegadegliapocrifi@gmail.com.