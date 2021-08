Lega, Marti: "Esponenti Pd censura su Emiliano come in Unione Sovietica"

BARI - “La reazione di alcuni autorevoli esponenti del PD alle dichiarazioni di Emiliano su Salvini rasenta la censura sovietica alla libertà di pensiero e parola. Siamo opposizione a Emiliano e distanti dalla sua visione su tante cose, ma non possiamo che difenderlo per la libertà e la sincerità con la quale ha apprezzato la leadership e l’azione di Matteo Salvini, nel sostenere e indirizzare le importanti riforme del Governo Draghi, resesi necessarie dopo i fallimenti di Conte. Sui grandi temi che interessano il futuro dei cittadini a livello nazionale come a livello regionale la Lega c’è e ci sarà sempre per senso di responsabilità, aprendo un confronto franco e sempre senza pregiudizi”. Tanto commenta il senatore Roberto Marti Commissario Regionale della Lega Puglia.