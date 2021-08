Covid Italia: 5.498 nuovi casi e 75 morti. Positività in calo a 1,8%

ROMA - Ammontano a 5.498 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.257, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.539.991 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 75 (ieri sono stati 53), per un totale di 129.221 vittime da febbraio 2020.Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.272.845 e 8.885 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.854). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 137.925, pari a 3.468 in meno rispetto a ieri (+346 il giorno prima).I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 307.643, ovvero 197.840 in più rispetto a ieri quando erano stati 109.803. Mentre il tasso di positività crolla attestandosi all'1,8% (l’approssimazione di 1,787%); ieri era 3,9%.