Puglia: attivata taskforce di psicologi in tutti gli ospedali jonici

TARANTO - Operativi 12 Dirigenti Psicologi Psicoterapeuti in tutti i Presidi Ospedalieri della ASL Jonica. Grazie infatti alla intuizione del management della Asl Taranto ed in particolare il DSM (Dipartimento di Salute Mentale), ed alla sinergia col Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, le strutture del S.S. Annunziata, del Moscati, di Martina Franca, Grottaglie, Manduria e Castellaneta saranno dotate di queste importanti professionalità. Così in una nota Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto.Una scelta che - prosegue Borraccino - conferma la grande attenzione della ASL jonica per l'assistenza socio-sanitaria sul territorio che ora potrà altresì avvalersi di questo ulteriore punto di forza. La Asl di Taranto è l'unica a livello regionale e nazionale a rendere strutturata una organizzazione sanitaria integrata con interventi psicologici, rispondendo così alle tematiche sanitarie emergenti. La pandemia ha evidenziato l’importanza di un'assistenza completa e non escludente gli aspetti psicologici, affettivi e relazionali dall’intreccio con quelli biologici e somatici. L’umanizzazione e la personalizzazione delle cure ospedaliere sono gli interventi che consentono la gestione del dolore e della traumaticità psicologica. Gli interventi previsti in tutti gli Ospedali, seguendo i criteri della continuità e della replicabilità, sanciscono la fruibilità del servizio per tutti gli utenti che accedono alle cure ospedaliere. L’ascolto clinico di competenza, l’analisi dei bisogni, lo spazio delle emozioni, il rispetto della persona fragile - conclude -, possono essere i collanti di una esperienza che può essere vissuta nel modo meno traumatico possibile.