Taranto, Perrini: “Tra incidenti e cantieri, strade tarantine al collasso. Quando finiranno i disservizi?

BARI - “Mercoledì di agosto di caldo e passione sulle strade tarantine per incidenti e cantieri. Sia sulla Statale 172 (Alimini-Taranto), sia su Punta Penna si sono formate code infinite in una delle giornate più calde di questa estate bollentissima". Così in una nota il vicepresidente della Commissione Sanità, Renato Perrini."Ora - prosegue Perrini - è evidente che, se al traffico ‘normale’ si aggiunge quello ‘turistico’, i rischi sulle nostre strade aumentano, la presenza di cantieri poi è la ‘ciliegina sulla torta’ di una viabilità che nel tarantino è fortemente sotto stress. Quando nei mesi scorsi sollecitavo interventi e auspicavo che i lavori finissero lo facevo proprio perché in estate tutti potessimo essere più tranquilli percorrendo le arterie principali della provincia. Invece stiamo vivendo l’ennesima estate di disagi dove occorre solo armarsi di pazienza. Ma fino a quando?”, conclude Perrini.