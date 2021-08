(Ansa) "Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l'ultima metà stagione come pilota di Moto Gp" ha dichiarato Valentino Rossi, 42 anni, 25 trascorsi nel circuito dall'esordio nella classe 125 del 1996.





"Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. Però è stato bello, ci sono stati momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco, questo me la porterò sempre. Dall'anno prossimo la mia vita cambierà. Non correrò con la moto, una cosa che ho fatto più o meno per gli ultimi 30 anni, è stato molto, molto bello" ha dichiarato ancora Valentino Rossi annunciando cosí il suo ritiro.