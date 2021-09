Alezio: venerdì 24 settembre LefrasiincompiutediElena live a El Barrio Verde

- Venerdì 24 settembre la serata live a El Barrio Verde vedrà protagonisti LefrasiincompiutediElena, formazione indie-rock nata da un’idea del musicista e compositore RafQu, a Roma, tra Piazza Bologna e la Nomentana, tra il quartiere Trieste e il Policlinico. - Venerdì 24 settembre la serata live a El Barrio Verde vedrà protagonisti LefrasiincompiutediElena, formazione indie-rock nata da un’idea del musicista e compositore RafQu, a Roma, tra Piazza Bologna e la Nomentana, tra il quartiere Trieste e il Policlinico.





Dalle 22, sul palco, RafQu alla voce e chitarra, accompagnato da Davide Codazzo al basso e Umberto Coviello alla batteria, ci racconta attraverso i suoi pezzi la sua esigenza semplice quanto urgente di tornare all'essenza delle canzoni, quasi una sfida nell'abbracciare con il sound essenziale i brani nati dal 2017 in poi.





A dicembre di quell’anno, infatti, pubblicano in maniera totalmente indipendente e in anonimato il loro primo singolo "Fiori e Camomilla", raccontando "una carezza per i tempi bui". Ad essa si aggiungono "Libia" ed "Incenso" nel 2018 che contribuiscono ad attirare l’attenzione di tutto il circuito indipendente.





Nel 2019 pubblicano "Ciglia" il primo singolo per Romolo Dischi, seguito da "Lenzuola" che conquista la classifica "Viral 50" e le playlist "Indie Italia", "Scuola Indie" (incluso copertina) e "Indie Triste" di Spotify. Il 13 marzo 2020 è uscito per Romolo Dischi "Interno 29", l’album di esordio. A dicembre dello stesso anno sempre per Romolo Dischi pubblicano il singolo Mirò.





Location: El Barrio Verde

C/o Parco Don Tonino Bello

Via Mariana Albina – Alezio (Le)

Start ore 22:00

Prenotazione obbligatoria al +393891835888





INGRESSO LIBERO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTICOVID

https://www.facebook.com/elbarrioverde7