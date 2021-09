Calcio: Bari e Monopoli, coppia pugliese in vetta al Girone C

(via Ssc Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel posticipo della quarta giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli pareggia 0-0 in casa con l’ Avellino ed è primo con 10 punti insieme al Bari che vince 2-1 a Catania. Il Taranto perde 2-1 in trasferta con la Paganese. I campani passano in vantaggio al 45’ del primo tempo con Firenze. Gli jonici pareggiano al 9’ del secondo tempo con Saraniti. La squadra di Gianluca Grassadonia realizza la rete decisiva al 50’ con Piovaccari. Il Foggia pareggia 1-1 a Latina.

La squadra di Zdenek Zeman sblocca la partita al 29’ del primo tempo con un gol di Ferrante ma viene raggiunta al 40’ del secondo tempo dalla rete di Tessiore su rigore. L’ Andria pareggia 1-1 al “Degli Ulivi” con la Vibonese. Nel primo tempo al 39’ i biancazzurri si portano avanti nel punteggio con Di Noia. Nel secondo tempo al 44’ i calabresi ristabiliscono la parità con Sorrentino. La Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 in trasferta con l’ Acr Messina. Per i siciliani decisiva la rete realizzata all’11’ del secondo tempo da Vukusic.