Mannarino, il 23 settembre a Lecce presenta il nuovo album: ecco come partecipare

LECCE - Giovedì 23 settembre, alle ore 18:30, Mannarino torna a incontrare il suo pubblico presso Officine Cantelmo di Lecce (viale Michele de Pietro, 8/A) per presentare il suo nuovo disco “V” (Polydor/Universal Music Italia), pubblicato in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download.

L’evento si svolgerà in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anticovid. Per partecipare:

Se l’album è stato preordinato o acquistato online su laFeltrinelli.it o ibs.it è necessario scrivere una mail eventi.lecce@lafeltrinelli.it indicando il codice di acquisto. Verrà fornita una risposta di conferma di avvenuta prenotazione del posto.

Se l’album è stato preordinato o acquistato nei negozi laFeltrinelli, è necessario registrarsi presso laFeltrinelli Lecce via dei Templari così da ricevere il pass e prenotare il posto all’evento.

Se l’album è stato preordinato o acquistato su altre piattaforme o negozi, i posti sono limitati. Per prenotare, scrivere a mannarinoinstore@gmail.com indicando dati anagrafici e la città in cui si vuole partecipare all’incontro. Verrà fornita una risposta di conferma di avvenuta prenotazione del posto.

Prodotto dallo stesso Mannarino, registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l’Amazzonia e l’Italia e il coinvolgimento - su alcuni brani - dei produttori internazionali Joey Waronker (Beck, REM, Atoms for Peace) e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia, l’album è un invito ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani. Un disco che parla le lingue del mondo, intriso di suoni di foresta e voci indigene registrate in Amazzonia. Mannarino va alla ricerca della sorgente tribale e atavica dell’umanità, proposta come unico e potente antidoto contemporaneo alla brutalità del disumano. Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel disco più politico e visionario della sua carriera dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana. Il disco è stato anticipato dai singoli “Africa” e “Cantarè”.

La cover del disco raffigura una donna combattente, guerriera. L’immagine è l’unione di due elementi: la donna e la resistenza indigena fusi insieme in un’azione, quella di calarsi il passamontagna - o forse di toglierlo - immagine evocativa di una entrata in azione, un’azione che è difesa non violenta, poetica e ispiratrice. Calarsi il passamontagna per andare in guerra o toglierlo per mostrare e difendere la propria identità? Un’immagine contemporanea che trova la sua forza in una nuova tribalità, allo stesso tempo antica e futura.

Mannarino presenterà il disco nel 2022 sui più importanti palchi italiani in un tour di 9 date, organizzato e prodotto da Vivo Concerti.

Spostamento data in via di definizione || Verona @ Arena di Verona

Giovedì 17 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 || Bari @ Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022| Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 5 marzo 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Lunedì 7 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 || Catania @ PalaCatania