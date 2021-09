Calcio, Serie C: il Taranto sfida il Monterosi, il Monopoli gioca col Picerno

FRANCESCO LOIACONO - Nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C domani il Taranto alle 17,30 sfida allo “Jacovone” il Monterosi. Gli jonici cercano il successo per confermarsi al secondo posto. Il Monopoli alle 18 gioca in casa col Picerno. La squadra di Alberto Colombo ha come obiettivo i tre punti per rilanciarsi.

Il Foggia di Zdenek Zeman affronterà in trasferta alle 18 l’ Andria nel derby pugliese. I dauni non hanno alternative alla vittoria per risalire in classifica. I biancazzurri non possono concedere punti importanti nella corsa verso la salvezza. La Virtus Francavilla Fontana deve superare alle 18 fuori casa il Potenza per rimanere in zona play off.