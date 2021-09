Basket, il Sassari vince 75-73 in casa col Pesaro

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di A/1 di basket maschile il Sassari prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi, vince 75-73 in casa con il Pesaro. Primo quarto, Mekowulu 7-6 per i sardi. Zanotti, 18-13 per i marchigiani. Sanford, Pesaro prevale 20-18. Secondo quarto, Treier 25-20 per i sardi. Jones tiene in partita i marchigiani però 27-24 Sassari. Gentile, 34-31. Sanford, Pesaro si impone di nuovo 38-36. Terzo quarto, Bendzius impatta per i sardi 46-46. Jones, 49-48 per i marchigiani. Demetrio, 53-50. Moretti, Pesaro trionfa 56-52.

Quarto quarto, Zanotti 59-56 per i marchigiani. Logan, 60-59 per i sardi. Mekowulu, 66-64. Di nuovo Logan, Sassari vince questo quarto e 75-73 tutta la partita. Migliori marcatori, nei sardi Mekowulu 21 punti e Logan 14. Nel Pesaro Sanford 22 punti e Jones 16. Nella seconda giornata di andata il Sassari giocherà sabato 2 Ottobre alle 20 a Brindisi.