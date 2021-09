Collirio ritirato dalle farmacie: ecco il lotto e info

BARI - La ditta SANTEN ITALY SRL, ha ha disposto il ritiro dal commercio di un lotto di collirio della specialità medicinale IKERVIS. Nello specifico si tratta del lotto 1N80E con scadenza minima 02/2023 della specialità medicinale: IKERVIS 1mg/ml collirio emulsione 0,3 ml 30 contenitori monodose, AIC 044013011.Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito di un difetto di qualità per presenza di particelle microscopiche del principio attivo ciclosporina.IKERVIS è un medicinale usato nel trattamento della cheratite grave, un'infiammazione della cornea (la membrana trasparente che ricopre la parte anteriore dell'occhio), nei pazienti adulti affetti dalla sindrome dell'occhio secco. E' commercializzato in Italia dall'azienda Santen con sede in Piazza Sigmund Freud, 1a Milano.