E' scomparso l'on.Franco Di Giuseppe

BARI - Scompare l'on. Franco Di Giuseppe. Lo scorso 27 luglio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla strada provinciale 33, nel quale perse la vita suo fratello Egidio. “Profondamente addolorati per la scomparsa dell’on. Franco Di Giuseppe, politico di razza e amico di tante avventure elettorali. Di lui ci mancherà la sua instancabile passione per la Politica, la forza di non arrendersi mai, il coraggio di metterci sempre la faccia. Doti spesso sconosciute fra gli uomini politici. Siamo vicini alla sua famiglia”, si legge in una nota di FdI Puglia.