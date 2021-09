Ex 'Taranto IsolaVerde', Stellato: “Sinergia tra istituzioni e sindacati ha prodotto grande risultato”

“La buona notizia - prosegue Stellato – si innesta nel percorso di collaborazione interistituzionale tra Governo, Regione Puglia, Comune di Taranto e organizzazioni sindacali, oltre al Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto. Un risultato, quello di oggi, che giunge a valle di un assiduo confronto con lavoratori e con i sindacati, con i quali ho seguito ogni snodo della complessa vicenda giunta, si spera, positivamente al termine. Ora, quale ultima tappa della questione, resta da garantire ai lavoratori ed alle loro famiglie la continuità reddituale prima della imminente scadenza della Naspi. Su questo punto continuerò, con spirito di collaborazione, a fare la mia parte sia in Consiglio comunale che in Consiglio regionale”.



BARI - “Soddisfazione per la positiva soluzione della vicenda. Lo stanziamento dei fondi necessari per la continuità, e l’ampliamento, del progetto ‘Verde Amico’ è il prodotto di un incessante lavoro di raccordo e di sinergia interistituzionale che oggi, insieme ai sindacati, restituisce ai 130 lavoratori dell'ex ‘Taranto Isola Verde’ ed alle loro famiglie la dignità e la serenità che meritano”.Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale e capogruppo dei Popolari, a seguito della conferma dello stanziamento di sei milioni di euro per il progetto di bonifica leggera in cui sono impiegati i lavoratori.