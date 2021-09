Francavilla Fontana: servizi gratuiti a sostegno delle persone anziane e con disabilità

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Dallo scorso giugno l’Amministrazione Comunale ha avviato due progetti di Servizio Civile Universale promossi nell’ambito di una rete tra Comuni. - Dallo scorso giugno l’Amministrazione Comunale ha avviato due progetti di Servizio Civile Universale promossi nell’ambito di una rete tra Comuni.





Le volontarie e i volontari, dopo un’estate trascorsa al fianco dei bambini coinvolti in attività finalizzate a far conoscere più da vicino il patrimonio storico artistico francavillese, metteranno a disposizione della collettività il loro tempo e le loro competenze per offrire un sostegno gratuito ad anziani e a persone con disabilità.

L’iniziativa, che rientra nella progettualità "Tempo diversamente libero", prevede attività di accompagnamento per passeggiate e di aiuto per il disbrigo delle commissioni quotidiane.

"Questo nuovo servizio gratuito – spiega l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – incarna a pieno lo spirito del Servizio Civile Universale. Le volontarie e i volontari attiveranno un processo virtuoso utile ad accrescere l’inclusività delle persone con disabilità e degli anziani. Crediamo molto in una comunità dove tutti sono protagonisti, senza esclusioni o discriminazioni".

È possibile richiedere l’attivazione del servizio compilando il form disponibile al link https://forms.gle/bkTfSgygbrjoMSa19

Per maggiori informazioni è attiva la mail scu.francavillafontana@gmail.com

I progetti attivati sono parte integrante dell’offerta di Servizio Civile Universale che vede Francavilla Fontana inserita nella rete composta da Brindisi, Ente capofila, e dai Comuni di Campi Salentina, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico.