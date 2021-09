In Italia 10 milioni di non vaccinati: ecco chi sono

Dei 10,6 milioni di italiani over 12 senza nemmeno una dose, intorno ai 3,5 milioni sono over 50, la fascia di popolazione più a rischio di finire in ospedale in caso di contagio da Covid-19

ROMA - Si tratta del 20% della popolazione vaccinabile, ovvero con più di 12 anni. Per la maggior parte sono indecisi: 3,5 milioni di questi si trovano nella fascia di età oltre i 50 anni, quella ritenuta più esposta agli effetti gravi della Covid.Nello specifico, circa 1,68 milioni di persone non vaccinate hanno tra i 50 e i 59 anni; mentre circa 917mila sono tra i 60 e i 69 anni; circa 517mila hanno un’età tra i 70 e i 79 anni e circa 188mila sono over 80.La fascia d’età con il maggior numero di non vaccinati è quella tra i 40 e i 49 anni di cui circa 2,1 milioni di persone non ha ricevuto neanche una dose. Altri 1,9 milioni sono nella fascia tra i 30 e i 39 anni; 1,4 milioni tra i 20-29 ani e 1,8 milioni tra i 12 e i 19 anni.La regione con la maggior percentuale di non vaccinati over 50? Secondo Lab24 è la Sicilia, con il 18,5% di non immunizzati, ovvero quasi 400mila persone.