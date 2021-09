Serie B: il Lecce vince 2-1 a Cittadella

Il Lecce vince 2-1 a Cittadella. Nel primo tempo al 2’ Okwonkwo dei veneti con un tiro di destro colpisce la traversa. Al 10’ i salentini passano in vantaggio con Coda, tiro di sinistro su cross di Hjulmand. Al 47’ pareggia Okwonkwo, tiro da fuori area.

Nel secondo tempo al 32’ il Lecce ritorna in vantaggio con Di Mariano, tiro al volo su passaggio di Strefezza. Al 44’ Pavan del Cittadella va vicino al pareggio. Terzo successo consecutivo per la squadra di Marco Baroni. Nell’ anticipo della settima giornata di andata di Serie B il Lecce giocherà venerdì 1 Ottobre alle 20, 30 in casa col Monza.