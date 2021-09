TFM, M5S Puglia: “Come anticipato da Conte proporremo l’abrogazione”

BARI - "Come anticipato ieri dal presidente Conte proporremo l’abrogazione del trattamento di fine mandato. A prescindere dalla questione di merito, ci sono profili che riguardano il metodo e la tempistica di cui vogliamo tenere conto, anche alla luce delle sensibilità espresse dai cittadini pugliesi". Così in una nota i consiglieri del M5S Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili e Marco Galante."Il confronto e il dialogo con i nostri concittadini rimane per noi prioritario. Continuiamo a lavorare e presto annunceremo importanti novità", conclude la nota del M5S.