Trinitapoli, al via il 2° raduno nazionale Vespa Club il 18 e il 19 settembre

Un’occasione importante -come dice il presidente Gerry Lo Russo – che farà conoscere tutte le bellezze paesaggistiche ed ambientali del nostro territorio Barletta Andria Trani a tutti i partecipanti provenienti da quasi tutte le regioni italiane.





La manifestazione nazionale avrà il patrocinio della Regione Puglia, della provincia Barletta Andria Trani del Comune di Trinitapoli e la città di Margherita di Savoia. Ecco il programma dei due giorni:



18 SETTEMBRE 2021 - Arrivo dei vespisti: accoglienza, sistemazione in albergo, cena, animazione per festeggiare i primi dieci anni dell’ associazione.



19 SETTEMBRE 2021 - Ore 8,30 – Raduno e conferma iscrizioni c/o Viale Vittorio Veneto- Animazione con Antonio Da Costa; ore 10.00 - Giro in Vespa con alcuni giovani diversamente abili; ore 10.30 – Benedizione di tutti i partecipanti con le loro Vespe; 11.00 – Partenza giro per le vie di Trinitapoli ; ore 11.20 – Visita guidata a gruppi dell’Ipogeo “Madonna di Loreto” - aperitivo e consegna targhe alle associazioni che non si fermano a pranzo; ore 12.30 – Partenza per Margherita di Savoia( Via Mare, Ingresso nelle Saline, Uscita in Via Africa Orientale); ore 13.30 – Pranzo; ore 16.00 – Inizio premiazioni. Alla fine della serata ci sarà l’estrazione di vari premi donati dagli sponsor.

