All’Ospedale Di Venere una nuova tecnologia 3D per diagnosticare le patologie proctologiche in meno di due minuti

“Come confermato da molti studi scientifici - spiega la dottoressa Ivana Giannini, responsabile dell’ambulatorio di Proctologia dell’Ospedale Di Venere - la precisione diagnostica della macchina spesso è superiore a quella della risonanza magnetica per la patologia perianale. Tanti i vantaggi per i pazienti che possono sottoporsi in tempi ridotti – continua - senza lunghe attese, ad un esame immediato, di facile esecuzione, ben tollerato, che in meno di due minuti, permette allo specialista di acquisire le immagini in tempo reale e valutare immediatamente il caso”.La tecnologia fa inoltre da guida al chirurgo in sala operatoria. “L’ecografo serve anche per assistere il chirurgo nell’atto operatorio – conferma la dottoressa Giannini - laddove la mano e l’occhio del medico non possono arrivare, negli spazi più profondi, fornendo immagini in real time utili per valutare il pre operatorio e nell’immediatezza il risultato dell’intervento chirurgico”.L’ecografo è dotato anche di una sonda convessa per lo studio della cavità addominale e per eseguire ecografia translabiale per lo studio dei disturbi funzionali del pavimento pelvico nelle donne.“I pazienti sono entusiasti di questo percorso intrapreso in sinergia con la ASL – spiega Vincenzo Florio, presidente di M.I.Cro Italia ODV, - finalmente si sono fermati i viaggi della speranza dei nostri pazienti verso le regioni del Nord, anzi la rotta si è invertita, ci sono assistiti che vengono dalla Lombardia in Puglia per curarsi, e questo è motivo di grande orgoglio per tutta la regione. Ringrazio la ASL – conclude Florio – siamo stati ben lieti di aver investito risorse per dotare l’ospedale di questo ecografo, affidato a mani professionalmente preparate e che aumenta la qualità del servizio sanitario regionale”.