Metti una mattina al San Nicola per acquistare il biglietto per Bari-Foggia e ti ritrovi, come bigliettaio d'eccezione, niente poco di meno che Luigi De Laurentiis. E' quanto non si aspettavano quei tifosi biancorossi che, alla caccia del prezioso tagliando per assistere al derby Bari-Foggia, hanno dovuto acquistarlo dal Presidente della SSC Bari. La sua presenza al botteghino contribuirà a far salire a 20.000 il record di presenza stagionale sugli spalti dell'Astronave?