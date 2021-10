'Riscoprendo la Barium romana': all'Aqp incontro sui recenti interventi archeologici

BARI - Riscoprendo la Barium romana. Incontro sui recenti interventi archeologici nell’ambito dei lavori di Acquedotto Pugliese. Domenica 24 ottobre 2021 - Complesso di Santa Chiara. La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari in collaborazione con Acquedotto Pugliese intende condividere con i cittadini e i visitatori interessati i recenti e significativi ritrovamenti archeologici avvenuti a Bari, in via Argiro e via Melo, emersi nel corso direcenti interventi condotti dalla società idrica e per i quali è in essere l'assistenza archeologica diretta da questo Ufficio.

Si tratta di un contesto funerario disignificativo valore culturale che arricchisce le conoscenze sulla Bari di epoca repubblicana e imperiale, periodi per i quali le informazioni erano assai scarne. I lavori hanno consentito di appurare la presenza di un sepolcreto connotato da variegate tombe a incinerazione e inumazione da porre in correlazione con i vicini ritrovamenti di via Sparano emersi nel 2018.

Presso il Complesso di Santa Chiara (Via Pier l’Eremita 25/b, Bari) domenica 24 ottobre 2021 alle ore 17.30 è previsto un incontro pubblico in cui verranno presentati i lavori in corso e al quale interverranno il Soprintendente ad interim arch. Maria Piccarreta, il presidente di Acquedotto Pugliese Prof. Ing. Domenico Laforgia, la già prof.ssa Raffaella Cassano dell’Università degli studi di bari “Aldo Moro” e le funzionarie della Soprintendenza dott.sse Caterina Annese e Elena Dellù. L’accesso è gratuito e su prenotazione come da indicazioni fornite sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/Soprintendenza-Abap-per-la-città-metropolitana-di-Bari111430303879790.