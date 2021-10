BARI - "Ieri sera durante il Consiglio Comunale di Bari è stato votato all'unanimità dei presenti l'ordine del giorno con il quale il Consigliere Comunale Dott. Domenico Scaramuzzi chiedeva al Sindaco di Bari di intitolare una Via o Piazza principale della città di Bari alla memoria di Gino Strada". Lo rende noto Emergency Bari."Con questo bellissimo gesto del Comune di Bari - prosegue la nota - viene consegnato alle generazioni future la memoria di una persona che ha donato la propria intera esistenza agli ultimi. Avremmo il piacere che questo riconoscimento venga reso pubblico tramite la vostra testata, anche come ringraziamento rivolto al Comune di Bari da parte del Gruppo Emergency, per sottolineare il gesto di sensibilità dimostrata", conclude la nota.