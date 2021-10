Scoppiano le gomme al volo EgyptAir Cairo - Medina

Il pilota è riuscito a mantenere il controllo dell' apparecchio, ma la pista è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere che l'aereo venisse rimosso e trainato da un mezzo di emergenza. A bordo del volo MS2677 del Boeing Boeing 737-866 c'erano 185 passeggeri e 6 membri dell' equipaggio. Non è stato comunque necessario ricorrere agli scivoli di emergenza: le 185 persone sono scese dalla regolare scaletta per essere poi trasportati al terminal.





Un atterraggio particolarmente brusco, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarebbe all'origine dell' incidente. Avherald.com afferma che i detriti dei pneumatici hanno causato danni alla fusoliera, ai motori e alle ali e che l'aereo si è fermato sulla pista ed è stato disabilitato. Un'ispezione post-volo ha anche rivelato danni alla parte inferiore del motore sinistro (CFM56) coerenti con un possibile impatto del pod (motore che tocca la pista). Le autorità aeroportuali sono state costrette a chiudere l'aeroporto per tre ore.

MEDINA - L'aereo tocca terra e scoppiano le gomme. Atterraggio con brivido il 25 ottobre a Medina, Arabia Saudita, per un volo EgyptAir proveniente dal Cairo, in Egitto. Tanta paura per i passeggeri e i membri dell' equipaggio, ma nessun ferito. L'incidente è avvenuto alle 16:52. Proprio quando l' aereo ha toccato la pista dell'aeroporto internazionale "Principe Muhammad bin Abd al-Aziz " i due pneumatici del carrello anteriore sono esplosi.