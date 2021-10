Bari, giunta approva studio di fattibilità per la riqualificazione e il completamento delle aree tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta

“Questo studio rappresenta un tassello fondamentale per l’obiettivo dichiarato di questa amministrazione di ricucire la città con il suo mare - commenta l’assessore Galasso -. Parliamo infatti di un intervento strategico che non si limita agli aspetti fisici o ambientali ma mira ad una riqualificazione sociale sensibile della prima parte del litorale sud con lo sviluppo di un’autentica socialità del mare fatta di balneazione, servizi, aree attrezzate per lo sport e nuovo verde.

Il tutto con un’impronta sostenibile evidente nelle soluzioni progettuali individuate, che privilegiano strutture amovibili e superfici drenanti e tendono a favorire la mobilità dolce.

L’approvazione dello studio di fattibilità ci permette di inserire questo importante progetto di riqualificazione della costa barese all’interno del prossimo Piano triennale delle opere pubbliche (2022/24), che contiamo per la prima vota di approvare entro la fine di quest’anno e non, come accade di consueto, nei primi mesi della prima annualità del piano stesso”.

“Questa è una prima anticipazione di quella che sarà la vera rinascita della costa sud di Bari - sottolinea il sindaco Decaro - che vedrà il grande intervento del parco costiero, già finanziato con fondi PNRR, lo spostamento dei binari nell'ambito del progetto del collo d'oca a sud di RFI e la realizzazione, nel tempo, di tutte le infrastrutture pubbliche e private che serviranno a dare nuova vita all'area. Vogliamo però cominciare a lavorare subito ad un primo intervento che avevamo già programmato su un'area già oggi utilizzata informalmente da tutti i cittadini. In questi anni sono stati proprio loro gli ispiratori di questo progetto, mostrandoci le potenzialità e gli usi di un tratto di costa, già bellissimo, ma non attrezzato per accogliere tutti. Su questa forma di “partecipazione viva e quotidiana” abbiamo pensato di assecondare la vocazione allo sport, al tempo libero e al mare come elemento da vivere e non sono da attraversare”.