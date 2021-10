Bari-Monopoli, derby d'alta quota in diretta su Antenna Sud

(via Ssc Bari fb)







A partire dalle 17.30 di domenica 2 ottobre 2021, il San Nicola ospiterà un derby d'alta quota che, per l'importante posta in palio precedentemente menzionata, sarà trasmesso in diretta sul canale 13 del digitale terrestre di Antenna Sud, con collegamento a partire dalle ore 17.15. Esse, distanziate di un solo punto (Bari primo con 14 punti e Monopoli secondo con 13), si affronteranno nella sfida di cartello della settima giornata del raggruppamento della Serie C 2021-22.

Consolidare il primato del Girone C per il Bari. Ribaltarlo, invece, per il Monopoli. Obbiettivi contrapposti, ma che preannunciano un confronto ugualmente elettrizzante fra le due compagini pugliesi.