Basket, Happy Casa Brindisi: l'allenatore Frank Vitucci ottiene 75 vittorie

FRANCESCO LOIACONO - Il tecnico dell’ Happy Casa Brindisi Frank Vitucci è nella storia della squadra pugliese di basket maschile. Col successo di sabato 9 Ottobre a Tortona ha ottenuto 75 vittorie con i biancazzurri dal 14 Dicembre 2017 tra Campionato Coppa Italia e Champions League. Record per Vitucci anche in campionato dove con 61 vittorie ha superato Piero Bucchi fermo a 60 successi in 128 partite sulla panchina della squadra Brindisina.

L’Happy Casa ha avuto una percentuale di 53,3% al tiro nella gara vinta a Tortona. Buono inoltre il rendimento nei rimbalzi, 32 ed eccellenti gli assist, 25. L’americano Nick Perkins con 26 punti ha ottenuto la sua migliore percentuale in Italia. Ha tirato 9 volte su 13 da due punti e 2 volte su 3 da tre punti. Per lui rimbalzi conquistati e 4 assist.