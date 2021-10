Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 89-80 in casa col Sassari

Quarto quarto, Visconti 74-61 per i pugliesi. Gaspardo 76-72. Di nuovo Gaspardo, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 89-80 tutta la partita. Successo meritato per la squadra allenata da Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Gaspardo 29 punti e Adrian 17. Nel Sassari Clemmons 15 punti e Mekowulu 13. Nella terza giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà sabato 9 Ottobre alle 20 fuori casa col Tortona.

Nella seconda giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 89-80 in casa con Sassari. Primo quarto, Josh Perkins 11-10 per i pugliesi. Gaspardo, 21-14. Redivo e Nick Perkins, 30-18. Brindisi prevale 30-23. Secondo quarto, Gaspardo 41-29 Happy Casa. Chappell. 50-36. Adrian, Brindisi si impone di nuovo 52-41. Terzo quarto, Nick Perkins 54-48 per la squadra di Frank Vitucci. Redivo, 65-57. Udom, Brindisi trionfa 67-57.