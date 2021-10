Boomdabash”, 'Dont Worry' certificato disco di platino dalla FIMI/GFK

MILANO - Grande successo per “Don’t worry – best of” dei Boomdabash” che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) il disco è una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi della band che ripercorre i loro primi 15 anni di carriera.





Don’t worry (Best Of 2005-2020), imperdibile collection include ben 22 brani. Accanto al singolo omonimo “Don’t worry” che ha titolato l’intero progetto, e a “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi, all’interno della raccolta non mancano le più grandi hit degli ultimi anni come “Mambo salentino”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no” e “Karaoke”, solo per citarne alcune.





“Abbiamo raggiunto un traguardo importante – dichiarano i Boomdabash - uno di quei traguardi che ogni musicista sogna di raggiungere. Uno di quei traguardi che arrivano solo grazie al duro lavoro, alla forza di volontà ferrea e alla grande passione.

Oggi per la prima volta un nostro album è certificato Platino. Questo risultato appartiene ad ognuno di voi. A chi ci ha sempre seguito, a chi da anni crede in noi, a chi è sempre restato al nostro fianco. Siatene orgogliosi”





L’esplosiva band salentina in grado di sfornare hit con estrema facilità ci ha ormai abituato negli ultimi anni a tormentoni dal sapore inconfondibile, brani che entrano in maniera indelebile nella testa e che rimangono appiccicati addosso sin dai primi ascolti.