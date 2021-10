Calcio, Europa League: il Napoli perde con lo Spartak Mosca, la Lazio vince in casa

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata di Europa League nel Girone C il Napoli perde 3-2 al “Diego Armando Maradona” con lo Spartak Mosca. Nel primo tempo la squadra di Luciano Spalletti passa in vantaggio al 1’ con Elmas,tiro a porta vuota su cross di Insigne. Al 30’ il Napoli rimane in dieci. Espulso Mario Rui per un fallo su Moses. Nel secondo tempo al 10’ i russi pareggiano con Promes, tiro di destro. Al 35’ lo Spartak Mosca passa in vantaggio con Ignatov, tiro al volo. Al 45’ Promes realizza la terza rete, tiro rasoterra. Al 94’ i campani accorciano le distanze con Osimhen, tiro di sinistro su passaggio di Di Lorenzo. Il Napoli è terzo in classifica a 1 insieme al Leicester.

Nel Girone E la Lazio supera 2-0 all’ Olimpico il Lokomotiv Mosca. Nel primo tempo al 13’ la squadra di Maurizio Sarri passa in vantaggio con Basic di testa su cross di Pedro. Al 38’ raddoppia Patric, tiro in diagonale. La Lazio è seconda a 3 punti. In Conference League nel Girone C la Roma vince 3-0 in trasferta con lo Zorya.

Nel primo tempo al 7’ la squadra di Josè Mourinho passa in vantaggio con El Shaarawy, tiro a porta vuota. Nel secondo tempo al 21’ raddoppia Smalling di testa. Al 23’ Abraham realizza la terza rete, tiro di destro. La Roma è prima con 6 punti.