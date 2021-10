Carnevale di Putignano: c'è anche Farinella nel World Wide Carneval

CAPUA - “Uno straordinario scambio di culture ed esperienze”. Il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Maurizio Verdolino, sintetizza così l’avvio ufficiale del progetto “Carnevale Globale”, ovvero la prima mappatura di tutti i carnevali d’Italia e del mondo, a cui Putignano ha aderito fra i tanti partecipanti.Il ribattezzato World Wide Carneval è stato presentato ufficialmente domenica scorsa, 16 ottobre, nel suggestivo scenario del Museo Campano di Capua che nell’occasione ha celebrato anche la sua riapertura al pubblico dopo lo stop prolungato dovuto alla pandemia.Riparte la cultura, quindi, e con essa la voglia di fare festa e di fare carnevale. E riparte da un progetto ambizioso come quello di una rete fra le manifestazioni carnascialesche più e meno note per farle dialogare fra loro nell’ottica di uno scambio di esperienze, competenze e passioni.Accanto al Carnevale di Putignano erano presenti all’evento i rappresentanti del carnevale di Fano, Acireale, Irpino, Poggiano, Cento ed in diretta anche i rappresentanti della manifestazione di Veracruz in Messico ed il direttore artistico dell’iconico Carnevale di Rio de Janeiro. Dopo il saluto dell’ideatore del progetto, Roberto D’Agnese, e della Direttrice del Museo Campano, Rosalia Santoro, i rappresentanti delle manifestazioni carnascialesche hanno avuto modo di presentare i propri eventi e confrontarsi con i presenti.Di riti e tradizioni con 627 anni di storia ha parlato il Presidente del Carnevale di Putignano, Maurizio Verdolino che all’indomani dell’incontro commenta: “E’ stato un importante momento di confronto e di conoscenza dove sono emerse somiglianze e differenze che rendono unici i carnevali ed i territori che li ospitano. Sono state avanzate proposte, idee e soprattutto tanta voglia di far incontrare le manifestazioni attraverso un evento territoriale destagionalizzato che veda gli amanti di questa festa incontrarsi annualmente per condividere storie, tradizioni e culture locali”.Il Carnevale Globale, dal portale carnevaleglobale.it intende trasferirsi nelle vie e nelle piazze delle città aderenti per divenire presto quindi un reale crocevia di esperienze e di confronto. Il prossimo appuntamento è già stato fissato per fine novembre e questa volta nel brulicante ed artistico scenario della patria dell’arte cartapestaia, Putignano, dove nasce e vive la magia di uno dei carnevali più importanti d’Italia.