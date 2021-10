Crolla l'affluenza in Puglia: esulta Emiliano

-

Si attesta al 63,2%, rispetto ai 68,51% del 2016, l'afflusso degli elettori pugliesi nei 54 comuni al voto. La provincia più virtuosa è stata la Bat con il suo 67,7%, mentre nella provincia di Foggia l'astensionismo ha prevalso col 58,78% dei votanti.Nel frattempo esulta il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha rilasciato una dichiarazione sul momento favorevole del centrosinistra alle comunali: "Rivolgo i miei auguri a tutti i sindaci eletti. Da una prima analisi del voto emerge una netta affermazione delle forze afferenti la coalizione di governo della Puglia che vincono nella stragrande maggioranza dei Comuni. Il centrodestra invece non vince in nessuna città sopra i 15mila abitanti. In vista dei ballottaggi rivolgo un appello ai partiti, ai movimenti e alle liste civiche che sostengono il nostro governo regionale: unitevi, fate sintesi sui programmi e rafforzate la partecipazione dei cittadini alle scelte intorno a programmi chiari e condivisi. E andiamo a vincere con la coalizione della Puglia".