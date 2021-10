Lacarra (Pd): "Il centrosinistra pugliese continua a vincere"

BARI - “Le elezioni amministrative di questo fine settimana confermano l’assoluta centralità del centrosinistra e del Partito Democratico in Puglia.” Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.“I candidati Sindaci del centrosinistra hanno vinto in quasi in tutti i Comuni al voto, consegnandoci l’immagine di un centrodestra debole e sempre meno capace di raggiungere posizioni di governo in questa regione. I pochi territori dove l’affermazione della nostra forza politica non è stata piena vedevano il centrosinistra diviso. Quindi oggi abbiamo avuto ancora una volta la prova che in Puglia il nostro campo continua a vincere tutte le volte che è unito e coeso. Congratulazioni e buon lavoro a tutti gli eletti della famiglia progressista: il loro impegno è determinante per proseguire il percorso di cambiamento iniziato in Puglia oltre 15 anni fa.”