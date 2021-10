Il Teatro Abeliano presenta la nuova edizione della rassegna “I solisti”

BARI - Il Teatro Abeliano informa dell’avvio della nuova edizione della rassegna “I SOLISTI” visto il successo dell’iniziativa in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Questo secondo ciclo di lezioni/spettacolo vede nuovi protagonisti d’eccezione, in appuntamenti fruibili singolarmente (10 euro) o in abbonamento (60 euro), per i quali potete rivolgervi direttamente alla biglietteria del Teatro o contattando la mail botteghino@teatroabeliano.com indicando le vostre esigenze.14 ottobre DANILO GIUVA - Teatrante allo stato solido; 21 ottobre MICHELE CIPRIANI - A me mi ha rovinato la guerra; 28 ottobre ANTONELLA GENGA - Mudù… dal Teatro alla Tivù; 4 novembre DANTE MARMONE - Le sventure di Geppetto; 18 novembre CHRISTIAN DI DOMENICO - Sopporterò la mia croce; 25 novembre LUCIA ZOTTI - Il walzerino; 2 dicembre SARA BEVILACQUA - Amata terra mia; 9 dicembre GIUSY FRALLONARDO; Inutili momenti felici; 23 dicembre TINA TEMPESTA - Io e l’altra me.Sono tutti eventi imperdibili per la qualità degli artisti partecipanti e per l’esito del format, ideato per la nuova sala ActorStudio, che si caratterizza per la sua metodologia di ‘incontro ravvicinato’ con i testimonials della scena odierna.: 080.5427678 – 080.5425924.