Stefàno: "Pnrr è sviluppo e sicurezza, proseguono le giornate di approfondimento 'Da Sud'"

ROMA - PNRR È SVILUPPO E SICUREZZA è il tema della seconda giornata di approfondimento sulle risorse europee per la ripartenza, che richiamerà a Lecce ancora una volta i massimi vertici istituzionali per un confronto a più voci che vedrà la partecipazione del mondo imprenditoriale e della rappresentanza sindacale.Appuntamento il 9 ottobre (Teatro Apollo, ore 10) per la seconda delle tre giornate sulle risorse del Next Generation Eu organizzate dal Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, il senatore Dario Stefàno.“Il Next Generation Eu - spiega Stefàno - offre la possibilità all'Italia di rimettere in moto l'economia per costruire un Paese più equo e competitivo in grado di superare più rapidamente gli effetti della pandemia, grazie alle tre priorità strategiche: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale”.All'incontro prenderanno parte con il senatore Stefàno, dopo i saluti del Prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio e del Sindaco della Città, Carlo Salvemini, Gianna Fracassi, Vicesegretario Generale CGIL; Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia; Anna Grazia Maraschio, Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Paesaggio della Regione Puglia; Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato agli Affari Europei; Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica e Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno. Conduce Emilia Patta, Il Sole 24 Ore.