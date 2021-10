Imprese e diritti umani, Emiliano incontra gruppo di lavoro Onu

BARI - Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato oggi una delegazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti umani.Il gruppo di lavoro è composto da cinque esperti ed è stato istituito dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011 con il mandato di promuovere l’attuazione dei principi guida su impresa e diritti umani.All’incontro di oggi hanno partecipato il professor Surya Deva, a capo della delegazione, Graham Fox e Federica Morvay.Durante l’incontro si è discusso delle politiche che mirano a promuovere una condotta di impresa rispettosa dei diritti umani e dell’ambiente, in linea con gli standard internazionali in materia, e su come sostenere gli sforzi a livello nazionale per perseguire questi obiettivi.Ha partecipato all’incontro Roberto Venneri segretario generale della Presidenza della Regione.