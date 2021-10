Manifestazione Roma, Di Bari (M5S): “Orgogliosa di rappresentare la Regione Puglia in piazza per riaffermare i valori della democrazia”

ROMA - “Sono orgogliosa di rappresentare la Regione Puglia alla manifestazione di Roma contro la violenza squadrista. Chi sfonda gli uffici di un sindacato, attacca ospedali o uffici pubblici, chi devasta i beni comuni e colpisce chi lavora non deve avere né copertura, né giustificazione. La violenza rappresenta la negazione della democrazia. Chi vuole difendere l’Italia, invece, è con noi”. Lo dichiara la capogruppo del M5S Grazia Di Bari oggi a Roma per la manifestazione “Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia” organizzata da Cgil, Cisl e Uil.“Nell’Italia che vogliamo - continua Di Bari - non c’è spazio per le ambiguità, né per gli equilibrismi. Il Consiglio Regionale della Puglia lo ha espresso chiaramente proprio questa settimana, approvando la mozione per chiedere al Governo di sciogliere tutte le associazioni di matrice fascista. Quello che è successo sabato scorso non è accettabile e niente ha a che fare con il diritto a manifestare. Siamo tanti in piazza con idee ed estrazioni politiche diverse, ma uniti per riaffermare i valori della democrazia” .