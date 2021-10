Nel secondo tempo al 18’ Sabiri dei marchigiani di testa colpisce la traversa. Al 28’ l’Ascoli pareggia con Iliev, tiro di sinistro in diagonale. Al 31’ Sabiri con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 35’ Coda dei pugliesi sfiora il gol. Il Lecce è secondo in classifica con 15 punti insieme alla Cremonese.





Nella nona giornata di andata la squadra di Marco Baroni giocherà sabato 23 Ottobre alle 14 al “Via del Mare” col Perugia.

- Nell’ottava giornata di andata di Serie B il Lecce pareggia 1-1 ad Ascoli. Nel primo tempo al 7’ i salentini passano in vantaggio con Strefezza di testa su cross di Barreca. Al 16’ Di Mariano va vicino al raddoppio. Al 27’ Maistro dell’ Ascoli non concretizza una buona occasione.