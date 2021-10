Nardò, aggressione al candidato Tiziano De Pirro, M5S: “Campagna elettorale non va fatta incitando alla violenza. Siamo vicini"

BARI - "Siamo vicini al candidato del M5S Tiziano De Pirro vittima ieri di una brutale aggressione a Nardò. Tiziano ha subito una frattura della mano ed è in attesa di valutazione dell’otorino per il violento pugno ricevuto. La campagna elettorale va fatta parlando di programmi e temi, non alzando i toni e incitando alla violenza. Simili episodi sono inaccettabili. A Tiziano va il nostro abbraccio". Così in una nota il M5S Puglia sull’aggressione ieri sera a Nardò del candidato Tiziano De Pirro.