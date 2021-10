Serie C, il Bari vince 2-1 al San Nicola col Catanzaro

Nel secondo tempo al 3’ Bombagi dei calabresi sfiora la rete. Al 39’ Cheddira dei galletti va vicino al terzo gol. Al 95’ Van De Putte per pochissimo non riesce a pareggiare. Successo importante per i biancorossi. Il Bari è primo in classifica con 27 punti, +7 sul Catanzaro. I calabresi sono secondi a 20 punti.

Al 24 Cianci dei calabresi di testa colpisce la traversa. Al 30’ Simeri dei galletti non concretizza una buona occasione. Al 41’ il Catanzaro pareggia con l’ex Cianci, tiro di destro. Al 47’ il Bari ritorna in vantaggio con Simeri, tiro in diagonale su passaggio di Botta.