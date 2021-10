Serie C: il Bari vince 3-1 a Campobasso

(via Ssc Bari Fb) FRANCESCO LOIACONO - Il Bari vince 3-1 a Campobasso. Nel primo tempo al 4’ la squadra di Michele Mignani passa in vantaggio con Terranova di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Botta. Al 21’ D’ Errico dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 31’ Antenucci del Bari con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 41’ il Campobasso pareggia con Rossetti su rigore concesso per un fallo del portiere Frattali su Tenkorang.

Nel secondo tempo all’11’ il Bari ritorna in vantaggio con Antenucci, tiro al volo su cross di Maita. Al 28’ Liguori va vicino al pareggio. Al 31’ i galletti realizzano la terza rete con Cheddira, tiro in diagonale su passaggio di Antenucci. Quarto successo consecutivo dei biancorossi. Il Bari è primo a 23 punti con sei punti di vantaggio sul Catanzaro che supera 3-0 al “Ceravolo” il Taranto.