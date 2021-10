Serie C: il Taranto sfida la Virtus Francavilla Fontana, il Foggia gioca con l'Acr Messina

Alle 17,30 il Foggia gioca allo “Zaccheria” con l’Acr Messina. La squadra di Zdenek Zeman ha come obiettivo i tre punti per avere una continuità di risultati. L’ Andria nel posticipo di martedì 5 Ottobre alle 15,30 affronta fuori casa il Catanzaro. I biancazzurri cercano punti importanti nella corsa verso la salvezza.

- Nella settima giornata di andata del girone C di Serie C il Taranto sfida alle 17,30 in trasferta la Virtus Francavilla Fontana nel derby pugliese. Gli jonici cercano un successo per rilanciarsi. La squadra di Roberto Taurino deve vincere per confermarsi al terzo posto.