2-0 alla Vibonese: tabù sfatato da un Bari che non convince

(via Ssc Bari fb) NICOLA ZUCCARO - Se al 40' del secondo tempo il Sig. Ricci di Firenze non avesse ricevuto l'indicazione del segnalinee che segnalava il fuorigioco prima della rete di Ngom, dopo il 2-2 nel 2019 e lo 0-0 nel 2020, la Vibonese avrebbe potuto ottenere il terzo pareggio al San Nicola. Così non è stato e il Bari ha potuto sfatare il tabù relativo alla mancata vittoria sui calabresi. Essa è arrivata, ma è stata sporca per l'essenzialità dei 3 punti ottenuti ai danni della Vibonese, brutta per l'assenza di brillantezza in fase offensiva e poco cattiva, quanto alla doverosa possibilità di osare di più per ottenere una vittoria più larga.

E, invece, anzichè un piatto prelibato e sostanzioso contro l'ultima in classifica, il Bari ha servito alla sua tifoseria, quanto a bellezza di gioco e alla quantità di gol, un brodino razionato con una rete per tempo. Il risicato quanto sofferto 2-0 alla Vibonese è lo specchio di un Bari che ha perso l'aggressività espressa nelle scorse gare contro Turris e Catanzaro e la cui perdita si era già intravista nel derby interno con il Foggia. Un passo indietro che, subito dopo il triplice fischio di Bari-Vibonese, ha scatenato la reazione dei tifosi biancorossi. Essi su Facebook non hanno mancato di esternare la propria scontentezza e la propria preoccupazione per quanto visto nel pomeriggio di domenica 14 novembre 2021.